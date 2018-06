Biber-Affe mit Nachwuchs

Anzeige

Hodenhagen.Einst reiste Äffchen Mally (Bild) mit Popstar Justin Bieber um die Welt, nun hat das Tier im Serengeti-Park in der Lüneburger Heide Nachwuchs bekommen. Der Weißschulterkapuzineraffe, ein Männchen, lebt seit einigen Jahren in Hodenhagen. Das Tier war 2013 mit Bieber in einem Privatjet nach Deutschland gekommen. Der Zoll beschlagnahmte das damals etwa 14 Wochen alte Äffchen, weil notwendige Dokumente fehlten. Ende April kam nun nach fünf Jahren der erste Nachwuchs von Mally zur Welt. Die Mutter ist die Weißschulterkapuzinerdame Vanessa. dpa