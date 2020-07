Biker protestieren an vielen Orten

Schwerin/Stuttgart.Mehrere Tausend Biker haben am Wochenende in verschiedenen Bundesländern gegen drohende Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen aus Lärmschutzgründen demonstriert. In Schwerin (unser Bild) versammelten sich mehr als 1000 Fahrer in der Innenstadt. In Stuttgart kamen nach Angaben der Beamten bis zu 8000 Motorradfahrer zusammen. Die Bundesländer hatten sich im Mai für beschränkte Motorrad-Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen eingesetzt. Verkehrsminister Andreas Scheuer betonte angesichts der Demonstrationen, dass er Verschärfungen für Motorradfahrer ablehnt. dpa

