Bikinirunde fällt weg

Rust.Die Kandidatinnen für „Miss Germany“ müssen sich nicht mehr in regionalen Vorentscheiden auf dem Laufsteg qualifizieren. Der seit 1927 bestehende Schönheitswettbewerb wolle sich nicht länger auf Äußeres beschränken, sagte Organisator Max Klemmer am Donnerstag in Rust bei Freiburg. Vorwahlen auf Städte-, Regional- und Bundesländerebene werde es nicht mehr geben. Bislang mussten die Kandidaten bei solchen regionalen Schönheitswahlen siegen, um sich für das Finale zu qualifizieren. Dabei stand das Aussehen im Mittelpunkt.

Junge Frauen, die „Miss Germany“ werden wollen, könnten sich nun über Social Media und Videopräsentationen bewerben. Dabei gehe es um die Persönlichkeit, den Charakter und die Lebensgeschichte der Frauen. Vorstellungsrunden im Bikini gebe es nicht mehr, sagte Klemmer zum Start der Bewerbungsphase. Diese dauere bis Ende August. Gewählt werde die „Miss Germany“ am 15. Februar im Europa-Park in Rust. Neben einer Jury könnten erstmals Publikum und Online-Zuschauer abstimmen. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.07.2019