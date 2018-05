Bildungsexperte: Mobbing gegen Lehrer in Statistik erfassen

Anzeige

Berlin (dpa) - Experten fordern Konsequenzen aus den neuen Zahlen über die Gewalt gegen Lehrer an deutschen Schulen. Der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Bildung und Forschung, Ernst Dieter Rossmann, sprach sich für eine Mobbing-Statistik aus. So könne Gewalt gegen Lehrkräfte besser erfasst werden.

Dies sei «notwendig, um die Realität vorurteilsfrei zu diskutieren», sagte der SPD-Politiker der «Heilbronner Stimme» (Donnerstag). «Die «Unkultur des Schweigens» muss durch ein Klima der Transparenz, die offene Diskussion an den Schulen und das konsequente Handeln abgelöst werden.»

Laut einer Studie des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) sind an etwa jeder dritten Grundschule in Deutschland Lehrerinnen und Lehrer binnen fünf Jahren körperlich angegriffen worden. Sogar fast die Hälfte der Schulleitungen (48 Prozent) gab an, dass es an ihrer Schule in den vorigen fünf Jahren Fälle von «psychischer Gewalt» gab.