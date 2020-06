Bilfinger will Vergleich schließen

Köln.Der Mannheimer Bilfinger-Konzern kann möglicherweise bald ein besonders schwieriges Kapitel seiner Firmengeschichte abschließen: Elf Jahre nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs wegen Schlamperei beim U-Bahnbau wollen die beteiligten Unternehmen 600 Millionen Euro bezahlen. Zu diesen Unternehmen zählt auch eine frühere Bilfinger-Tochter. Eine Sprecherin des Mannheimer Unternehmens erklärte dieser Redaktion, auf Bilfinger würden dabei 200 Millionen Euro entfallen. Diese Summe würde aber von Versicherungen übernommen. Es gebe keine finanziellen Auswirkungen für Bilfinger.

Mit dem Vergleich würde ein Schadenersatz-Zivilverfahren abgewendet. Die gesamte Schadenssumme war von der Stadt ursprünglich auf 1,3 Milliarden Euro beziffert worden. Die Vereinbarung sehe auch vor, dass die Firmen die U-Bahnstrecke auf eigene Kosten zu Ende bauen, berichtete Stadtdirektor Stephan Keller am Donnerstag dem Stadtrat. Außerdem errichten die Firmen einen Gedenkraum für die Opfer. Der Vergleich muss am 29. Juni noch vom Stadtrat gebilligt werden.

Zwei Anwohner starben

Bei dem Einsturz am 3. März 2009 waren zwei Anwohner ums Leben gekommen. Unzählige historische Dokumente wurden verschüttet und werden seitdem restauriert, was noch Jahrzehnte in Anspruch nehmen soll. Das Kölner Landgericht hatte 2018 geurteilt, dass das Archiv wegen eines gravierenden Fehlers beim Bau einer neuen U-Bahn-Haltestelle unterhalb des Gebäudes eingestürzt war. Demnach trafen Arbeiter 2005 beim Aushub der Grube auf einen dicken Gesteinsblock. Als der sich nicht entfernen ließ, ließen sie ihn einfach drin, im Bauprotokoll wurde das vertuscht. Durch das Hindernis bildete sich in einer unterirdischen Betonwand eine Fehlstelle – mit fatalen Folgen: Am Unglückstag brachen durch das Loch plötzlich große Mengen Wasser und Sand in die Grube ein und entzogen dem Archiv den Boden.

Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich gegen knapp 100 Beschuldigte ermittelt. 2018 begannen schließlich zwei Prozesse gegen insgesamt sechs Angeklagte – Mitarbeiter von Baufirmen und Kölner Verkehrsbetrieben (KVB). Kurz vor der Verjährung wurden ein KVB-Bauüberwacher und ein Oberbauleiter wegen fahrlässiger Tötung zu Bewährungsstrafen verurteilt.

„Wir freuen uns, dass wir damit einen weiteren Schritt zur Beseitigung von Altlasten machen, falls der Rat zustimmt”, sagte die Bilfinger-Sprecherin.

Das Unternehmen hat inzwischen seine Bausparten verkauft und ist auf Industrieservice spezialisiert – trägt aber die rechtlichen Konsequenzen des Stadtarchiv-Einsturzes. Welche Rolle Bilfinger – ohne eigene Baukompetenz – beim vereinbarten Weiterbau der U-Bahn spielen wird, dazu gab es bisher keine Angaben. (mit dpa)

