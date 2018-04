Billigschnaps getrunken: Mindestens 82 Tote in Indonesien

Anzeige

Jakarta (dpa) - Mindestens 82 Menschen sind auf der indonesischen Insel Java durch illegal hergestellten Billigschnaps ums Leben gekommen. Die Polizei will dem Geschäft mit dem schwarzgebrannten Alkohol nun einen Riegel vorschieben.

Die Opfer starben diesen Monat in der Provinz Westjava und in der Hauptstadt Jakarta, wie die Polizei mitteilte. Sie hatten zuvor billige, oft selbstgebrannte alkoholische Getränke zu sich genommen. Mehr als 80 weitere Menschen seien mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Die Behörden von Bandung, der Provinzhauptstadt Westjavas, hatten zuvor einen Gesundheitsnotstand ausgerufen.

In der Hauptstadt Jakarta wurden nach Angaben der Polizei zwölf Verdächtige festgenommen. In einer Pressekonferenz führte die Polizei einige der Festgenommenen in Handschellen vor. Ihnen wird der Verkauf von illegal hergestelltem Schnaps zur Last gelegt.