Biskaya: Vorerst Entwarnung

Brest.Trotz schlechten Wetters und rauer See kämpfen Einsatzkräfte nach dem Untergang eines Frachters in der Biskaya gegen die befürchtete Ölkatastrophe an. Frankreichs Atlantikküste dürfte aber vorerst von den im Meer treibenden Ölteppichen verschont bleiben. Aufgrund der aktuellen Umweltbedingungen sei die Küste in dieser Woche nicht betroffen, teilte die Seepräfektur mit. Allerdings bleibe das Risiko einer langfristigen Verschmutzung. Die „Grande America“ war am Dienstag nach tagelangem Brand gut 300 Kilometer von der Küste entfernt gesunken.

Mehrere Ölteppiche treiben derzeit auf Frankreichs Atlantikküste zu. Brauner Schlick an einem Strand in der Region Gironde sei unterdessen entgegen erster Befürchtung kein Schweröl des Frachtschiffs. Man versuche, die im Meer treibenden Ölteppiche weiter einzudämmen, teilte die Seepräfektur mit.

Ein Schiff aus Spanien soll ab heute zur Unterstützung im Einsatz sein. Derzeit sind mehrere Schiffe vor Ort, um eine Ausbreitung des Öls zu verhindern. Es stammt aus den Treibstofftanks des Frachters.

Zunächst hatte die Seepräfektur zwei kilometerlange Ölteppiche ausgemacht. Am Freitag entdeckten die Spezialkräfte schließlich eine dritte Verschmutzung an der Stelle, an der das Schiff gesunken war. Am Samstag wurden Fotos von einem verschmutzten Strand in der Nähe der Flussmündung der Gironde im Netz verbreitet. Gestern gab die Präfektur Entwarnung: Ersten Erkenntnissen nach handele es sich nicht um „organische Abfälle“. dpa

