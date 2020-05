Bistros am Abgrund

Paris.Es ist ein Vergnügen, das in all den Wochen der Ausgangssperre ungewohnt wurde: eine Menükarte zu öffnen, ein Getränk und ein Gericht zu ordern oder vielleicht einfach nur einen schnellen Espresso am Tresen zu trinken. Bestellt werden kann auch schon – und dann beginnt das Warten, bis man wirklich wieder in einem französischen Bistro sitzen, essen und trinken kann.

In Frankreich werden die strikten Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ab 11. Mai zwar gelockert, doch Cafés, Restaurants, Bars und Bistros werden nicht vor Juni öffnen. Damit diese bis dahin finanziell und moralisch durchhalten, können Kunden sie auf der Seite „J’aime mon bistrot“ („Ich liebe mein Bistro“) unterstützen, indem sie bereits heute eine Bestellung aufgeben und sofort bezahlen. Sie erhalten einen Gutschein, den sie bis Jahresende einlösen können. Inzwischen kamen bereits knapp 1,3 Millionen Euro zusammen, um einer der Branchen, die besonders unter den aktuellen Einschränkungen leiden, zu helfen.

Für die ersten 20 000 Bestellungen erhöhten die Partner der Aktion, meist große Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie, die jeweilige Summe um die Hälfte. Für den Fall, dass ein Betrieb Konkurs macht, werden die Kunden aus einem Reserve-Fonds entschädigt. Er habe für seine beiden Restaurants „Lord Lion“ und „Jamboree“ in Bordeaux insgesamt zehn Bestellungen, sagt Unternehmer Franck Faux. „Das ist ein Kieselstein im Meer, aber besser als nichts und die Sympathiebekundungen der Gäste tun gut.“

Tatsächlich herrscht bedrückte, ja verzweifelte Stimmung in der Branche. Frankreichs 168 000 Restaurants sowie 38 800 Bars und Cafés beschäftigen rund eine Million Menschen und hängen stark vom Tourismus ab, der ebenfalls komplett eingebrochen ist. Einige versuchen, die Verluste mit Lieferdiensten abzufedern. Die französische Regierung springt mit Geldern aus einem milliardenschweren Solidaritätsfonds für das Hotel- und Gastronomiegewerbe ein und fördert Kurzarbeit.

Regierung will helfen

Nun kündigte sie als weitere Geste gegenüber dieser Branche an, übergangsweise auf alle Mieten für staatseigene Gebäude zu verzichten. Dennoch wird der Anteil der Restaurants, die Konkurs infolge der Corona-Krise anmelden müssen, auf bis zu 40 Prozent geschätzt. Schon vorher hatten diese vor allem in Paris und anderen großen Städten einige schwierige Jahre hinter sich infolge der Attentate, die teils gewaltsamen Proteste der „Gelbwesten“-Bewegung und anhaltende Streiks in den öffentlichen Verkehrsbetrieben, sagt Alain Fontaine. Er steht einer Vereinigung französischer Gastronomen vor und kämpft für die Aufnahme der Bistros in das UNESCO-Weltkulturerbe, wo das typische französische Mahl bereits firmiert.

Er selbst verzeichnete mit seinem Pariser Bistro „Le Mesturet“ in den letzten 18 Monaten Umsatzverluste von 450 000 Euro, sagt Fontaine. „Ich habe einen Kredit von 250 000 beantragt, bekommen habe ich 120 000 Euro. Einen Monat halte ich noch durch, mehr nicht.“ In den 45 Jahren, die er in der Gastronomiebranche arbeite, habe er noch nie eine so unsichere Lage erlebt.

Das Restaurant-Netzwerk „Collège Culinaire de France“ hat in einem offenen Brief an Präsident Emmanuel Macron gefordert, die Restaurants wieder zu öffnen und sich zu strikten Sicherheitsauflagen für den Schutz von Mitarbeitern und Kunden verpflichtet. Doch einstweilen lautet die Devise: warten – und hoffen.

