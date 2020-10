„Bitte einfach die Zeit nehmen“

Der Ppppodcast des „Mannheimer Morgen“ wird am Mittwoch, 28. Oktober, fortgesetzt. In der dann fünften Folge unterhält sich Koch mit Jochen Praefcke. Der stotternde Familienvater hat ein Buch geschrieben, in dem er das „Gefühlsleben eines Stotterers“ beschreibt. Ähnlich wie der frühere Grünen-Politiker, der ebenfalls stotternde Malte Spitz, kritisiert Praefcke im Gespräch mit Koch auch den medialen Umgang mit Stotternden in Deutschland. So würde Stotternde noch immer vor allem als Bösewichte oder Unsympathen gezeichnet. Es sei an der Zeit, dass ein stotternder TV-Kommissar Fälle löst, schlägt Praefcke vor, um die Stigmatisierung zu bekämpfen und das Handicap als etwas Normales darzustellen. Das Gespräch über das Familienleben als Stotternder, tägliche, die Lebensqualität einschränkende Gedanken oder die Rolle von Stotternden in Literatur und Film ist ab 28. August auf Spotify, Apple Podcast, Deezer und unter morgenweb.de/stottern zu hören.

Neben der Deutschen Presse-Agentur haben zuletzt auch mehrere andere Medien, etwa das SWR Fernsehen oder das Branchenmagazin „Drehscheibe“, das Podcast-Projekt aufgegriffen und darüber berichtet.

2021 findet in Mannheim der Kongress der Bundesvereinigung Stottern & Selbsthilfe statt. Organisiert wird dieser vom Landesverband sowie federführend von der Flow-Gruppe Heidelberg, einer Selbsthilfegruppe für junge Stotternde. seko