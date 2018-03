Blaue Wunderpille feiert Geburtstag

Anzeige

Washington.Vor 25 Jahren waren Forscher der Firma Pfizer auf der Suche nach einem Medikament gegen Bluthochdruck. Als englische Arbeiter den Wirkstoff testeten, traten Nebenwirkungen auf: Die Männer berichteten, durchaus erfreut, das Mittel verschaffe ihnen Erektionen.

Fünf Jahre später, am 27. März 1998, kam der Wirkstoff Sildenafil unter dem Markennamen Viagra in den USA auf den Markt – begleitet von einer „Time“-Coverstory mit dem Titel „Die Potenz-Pille“. Ein halbes Jahr später war sie in Europa erhältlich. Seitdem hat die blaue Tablette das Sexleben weltweit verändert: Mehr als 64 Millionen Männern schluckten über drei Milliarden Pillen, berichtet Pfizer.

Über Probleme sprechen

Experten sprechen vom „Viagra-Effekt“ – denn durch die Tablette trauten sich Männer, über ihre Probleme zu sprechen. Früher hätten sie jahrelang gewartet. „Jetzt kommen Patienten nach drei bis sechs Monaten zu mir“, berichtet der Urologe Frank Sommer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit. Ein Grund: Aus dem Problem wurde sachlicher die Erektile Dysfunktion. Die Pille – als erste orale Therapie – punktete. „Vorher musste man sich eine Spritze in den Penis setzen oder man konnte sich operieren lassen“, berichtet Sommer.