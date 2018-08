Blick auf andere Ferienziele

Frankreich: Erst im Mai dieses Jahres musste eine Autobahnbrücke nördlich von Paris gesperrt werden. Hunderte weiterer Brücken sind ebenfalls marode.

Spanien: Die Online-Zeitung „El Confidencial“ bemängelt, sie habe sich mehrmals an das spanische Ministerium für öffentliche Arbeiten und Verkehr gewandt, um Informationen zum Zustand der spanischen Brücken zu bekommen. Das Ministerium habe aber lediglich geantwortet, alle Strukturen seien in gutem Zustand – und wenn Mängel festgestellt würden, würden diese sogleich behoben. Die Online-Zeitung bleibt in ihrer Berichterstattung skeptisch gegenüber der Antwort – und spricht von einem „gut gehüteten Geheimnis“ des zuständigen Ministeriums.

Griechenland: Experten zufolge gelten die Brücken hierzulande als sicher. „Die wichtigste Brücke des Landes, die „Harilaos Trikoupis“-Hängebrücke, gilt als eine der sichersten Hängebrücken der Welt“, sagte Kostas Boras, ein erfahrener Bauingenieur. dpa

