Blinde helfen bei Brust-Abtasten

Duisburg/Erlangen.Filiz Demir ist blind, doch mit ihren Händen und viel Geduld kann sie erkennen, was Ärzte manchmal unter Zeitdruck übersehen könnten: kleinste Veränderungen im Brustgewebe ihrer Patientinnen, hinter denen Brustkrebs stecken könnte. Ertasten ihre besonders sensiblen und geschulten Fingerspitzen eine Auffälligkeit, zieht sie den Arzt hinzu, der dann mittels Ultraschall oder Mammografie genauer hinschauen kann.

Die Methode, nach der Demir arbeitet, ist nun erstmals auf ihre Wirksamkeit hin überprüft worden. Das Ergebnis: Die sogenannten Medizinischen Tastuntersucherinnen (MTU) finden bei der Brustkrebsvorsorge genauso häufig Auffälligkeiten im Gewebe, die dann genauer untersucht werden müssen, wie der verantwortliche Arzt.

„Tun beide sich zusammen, können sie Auffälligkeiten in der Tastuntersuchung häufiger erkennen als der Arzt alleine“, sagt Michael Lux von der Frauenklinik der Universität Erlangen.

Die Patientin auf der Liege vor Tastuntersucherin Filiz Demir vertraut schon länger auf die Methode. Die 43-jährige Daniela Frankenthal geht jährlich zur Früherkennung. Demirs Hände wandern dann Zentimeter für Zentimeter ihre beiden Brüste ab. Orientierung bieten der Blinden dabei zwei selbstklebende Papierstreifen, die die Brust in eine Art Koordinatensystem verwandeln.

Ärzte warnen vor Überbewertung

Lux hat die Effektivität der Methode bei insgesamt 395 Frauen untersucht und die Ergebnisse seiner Pilotstudie im Fachmagazin „Breast Care“ veröffentlicht. Bei Frauen ohne Brustoperation habe sich der Einsatz bewährt, so sein Fazit.

In 82 Prozent aller nicht-voroperierten Fälle stellten MTU abklärungsbedürftige Gewebeauffälligkeiten korrekt fest, ohne deutlichen Unterschied zu Ärzten. Kombinierte man beider Treffergenauigkeit, lag sie bei 89 Prozent. „Größere Unsicherheit herrschte bei Patientinnen mit vorheriger Brustoperation“ – im Erlanger Brustzentrum ein Großteil der Stichprobe. „Mit dem oftmals vernarbten Gewebe kamen die Tasterinnen nicht so gut klar wie die darauf spezialisierten Ärzte“, erklärt Lux. Er glaubt, dass MTU bei der Früherkennung im Praxisalltag vieler Gynäkologen die Nase deutlicher vorn haben könnten. Viele Kollegen arbeiteten hier im Routinefall unter großem Zeit- und Kostendruck. Vor einer Überbewertung der Methode warnen andere Kollegen: Es sei zu berücksichtigen, dass MTU mit einer halbstündigen Untersuchung ähnlich gute Ergebnisse erzielten wie der Arzt in nur einigen Minuten, sagt Sherko Kümmel, Direktor des Brustzentrums der Kliniken Essen-Mitte. Zwar sei er froh über die Aufmerksamkeit für das Thema Brustkrebsvorsorge, „es sollten aber keinesfalls falsche Hoffnungen geweckt werden, dass die Tastuntersucherinnen besser sind als das, was die Medizin bisher leistet“.

Der menschliche Tastsinn – gleich ob von Blinden oder Ärzten – sei nicht gleichwertig mit anderen Untersuchungsmethoden. „Wichtiger für eine Verbesserung der Vorsorge wäre es beispielsweise, den Ultraschall für weitere Risikogruppen, etwa bei Frauen mit sehr dichtem Drüsengewebe, zu finanzieren“, fordert Kümmel. Solche Kosten übernehmen bisher nur einige Krankenkassen. Eine Mammografie gehört in der Regel erst für Patientinnen über 50 Jahren zur Kassenleistung.

