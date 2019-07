Blutiger Polizeieinsatz - drei Verletzte in Böblingen

Hunderte von Polizisten werden in Baden-Württemberg Jahr für Jahr im Dienst verletzt. Einige Fälle aus den vergangenen Monaten:

5.6.2019: Bei einem Streit zwischen zwei Familien geraten in Mannheim Polizisten zwischen die Fronten. Die drei werden geschlagen, verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Auslöser des Streits: Ein junger Mann soll eine ältere Frau mit einem Kantholz geschlagen haben.

31.5.2019: Ein 25-Jähriger greift in Marbach am Neckar zwei Polizeibeamte sowie zwei Rettungskräfte an und verletzt sie leicht. Zuvor randalierte er wegen einer Behördenentscheidung im Rathaus der Stadt, fuhr nach Hause und verletzte sich mit einem Messer im Bauchbereich. Bei der Behandlung durch Notärzte gerät er erneut in Rage und schlägt zu.

22.3.2019: Bedröhnt und betrunken greift ein 23 Jahre alter Mann in Neu-Ulm Rettungskräfte und einen Polizisten an und verletzt sie. Die Helfer wurden in eine Wohnung gerufen, da dort ein Mann einen Arzt benötigte. Als sie den Mann in einen Krankenwagen bringen wollen, schlägt er dem Sanitäter ins Gesicht, würgt ihn und beißt ihn in den Oberarm. Auch ein herbeigerufener Polizist wird angegriffen und verletzt.

17.1.2019: Ein betrunkener Autofahrer verletzt eine Polizistin bei einer Verkehrskontrolle in Welzheim (Rems-Murr-Kreis), als er versucht, die Flucht zu ergreifen.

8.1.2019: Ein damals 46 Jahre alter Mann beißt bei seiner Festnahme in Lörrach einen Polizisten in den Arm. Zuvor bedrohte und beleidigte er am Lörracher Bahnhof mehrere Passanten.

1.1.2019: In der Silvesternacht werden in Mannheim drei Polizisten aus einer Gruppe heraus zusammengeschlagen, nachdem sie wegen Schüssen auf ein Auto alarmiert wurden. Ein Massenauflauf: Die Attacken gegen die Polizei, die mit mindestens 30 Beamten vor Ort ist, kommen aus einer Menge von bis zu 60 Menschen. Die verletzten Polizisten erleiden Platzwunden und Prellungen. Zuvor stritten sich zwei Männer, weil der eine den anderen nicht mit dem Auto passieren lassen wollte.

19.10.2018: Bei einem Polizeieinsatz in der Pfalz kommen zwei Menschen ums Leben, zwei Polizisten werden schwer verletzt. Ein 25-Jähriger griff die beiden Beamten in einer Wohnung in Kirchheim an der Weinstraße mit einer Schere an. Die Beamten erschießen den psychisch labilen Mann, auch die Mutter des Mannes kommt nach einem Angriff durch den Sohn ums Leben. dpa