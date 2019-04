Bluttest-Affäre auch Thema in Stuttgart

Heidelberg.Nach einer umstrittenen PR-Kampagne zu einem möglichen Bluttest auf Brustkrebs gibt es Forderungen nach personellen Konsequenzen gegen drei Vorstände des Universitätsklinikums Heidelberg. In einer von einem Ärztlichen Direktor an rund 100 Empfänger verschickten E-Mail an Führungskräfte werden der Dekan der Medizinischen Fakultät, die Leitende Ärztliche Direktorin und die Kaufmännische Direktorin zum Rückzug aufgefordert. Ihnen wird vorgeworfen, die Kampagne mitgetragen zu haben.

In Klinikum-Kreisen wurde der Vorgang als Intrige bewertet. Zugleich wird darauf verwiesen, dass sich zahlreiche der angeschriebenen Wissenschaftler gegen einen Rücktritt des Trios ausgesprochen haben. Der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums verwies auf die unabhängige Kommission, die zur Aufklärung des Sachverhalts eingesetzt worden ist. Aufsichtsratschefin Simone Schwanitz erklärte: „Aufklärung muss solide erfolgen. Voreilige Forderungen helfen dabei nichts.“ Über den Vorgang hatten zuvor „Rhein-Neckar-Zeitung“ und „faz.net“ berichtet.

Vermeintlicher Meilenstein

In der Affäre um den nicht marktfähigen Bluttest ermittelt inzwischen die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität in Mannheim. So soll es unter anderem um den Verdacht auf Kursmanipulation und Insiderhandel mit Aktien gehen. Das Unternehmen Heiscreen, eine Ausgründung des Universitätsklinikums Heidelberg, und die Uniklinik hatten am 21. Februar den neuen Test vorgestellt. Dabei war von „einem Meilenstein in der Brustkrebsdiagnostik“ die Rede, eine Markteinführung sei „noch in diesem Jahr geplant“. Es folgte viel Kritik: Es sei zu früh gewesen, um seriöse Aussagen über den Test zu machen, hieß es.

Anfragen an Ministerin

Die umstrittene Kampagne zieht inzwischen Kreise bis in die Stuttgarter Landespolitik hinein. Die CDU-Regierungsfraktion arbeitet an einer zweiten Anfrage an die Adresse von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne). Im Zentrum stehen nach Auskunft eines Sprechers der Aufsichtsrat der Uniklinik und eventuelle Pflichtversäumnisse der Kontrolleure. Zu klären sei, warum die Aufsichtsräte nichts mitbekommen haben. In dem Gremium sitzt auch ein Vertreter des Wissenschaftsministeriums.

Auskunft begehren die CDU-Abgeordneten zudem über das Firmengeflecht, das in die Vermarktung des Bluttests eingebunden war. Derweil ist der erste Aufklärungsantrag der CDU-Fraktion noch nicht beantwortet, da muss Bauer Auskunft über die Ablösung der für den Brustkrebs-Bluttest verantwortlichen Projektleiterin geben. Weiterer Schwerpunkt des umfangreichen Fragenkatalogs ist die Rolle des Ministeriums. In der Begründung heißt es: „Der Antrag soll dazu beitragen, Hintergründe aufzuklären und eine Grundlage für die Bewertung des Vorgangs zu schaffen.“

Eine Sprecherin von Bauer sagte: „Wir wollen Klarheit über die Vorgänge haben.“ Erst müssten die Fakten aufgearbeitet und der Sachverhalt geklärt werden. Dann könne beurteilt werden, welche Konsequenzen zu ziehen seien.“ pre/dpa

