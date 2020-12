Bombe entschärft

Frankfurt.Experten des Hessischen Kampfmittelräumdienstes haben am Sonntagnachmittag in Frankfurt eine 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich nach gut einer Stunde entschärft. Knapp 13 000 Anwohner können nun in ihre Wohnungen zurück. Der Sprengkörper war am Donnerstag bei Bauarbeiten im Frankfurter Stadtteil Gallus gefunden worden. Die Einsatzkräfte waren zunächst davon ausgegangen, dass die Entschärfung des mechanischen Zünders im Fall von Komplikationen bis zu sechs Stunden dauern könnte.

Betreuungsstelle in Messehalle

Im Gefahrenbereich lagen Altenheime, eine Fernwärmeleitung, Internetknotenpunkte und Umspannanlagen sowie zentrale Einrichtungen der Deutschen Bahn. Im Fern- und Regionalverkehr der Bahn gab es teilweise Beeinträchtigungen und Verspätungen.

Vor allem die Splitterwirkung der britischen Fliegerbombe mit mechanischem Zünder wurde als sehr gefährlich eingestuft. Für alle Anwohner, die nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen konnten, wurde in einer Messehalle eine Betreuungsstelle eingerichtet – wegen der Corona-Pandemie mit Maskenpflicht und Abstand.

In Frankfurt gab es in den vergangenen Jahren mehrfach größere Bombenentschärfungen: Im Juli 2019 etwa mussten nach dem Fund einer 500-Kilogramm-Bombe in der Nähe der Europäischen Zentralbank rund 16 500 Menschen ihre Wohnungen verlassen dpa

