Boris Becker will Versteigerung seiner Trophäen stoppen

London/Berlin (dpa) - Der ehemalige Tennisprofi Boris Becker will die Versteigerung seiner Trophäen und persönlichen Gegenstände im Rahmen eines Insolvenzverfahrens in England so schnell wie möglich beenden.

Seine Anwälte in Großbritannien würden «eine einstweilige Verfügung beantragen, um die Versteigerung zu stoppen», sagte der 50-Jährige der «Bild am Sonntag». «Bei dieser Versteigerung geht es nur darum, mir persönlich wehzutun, weil ich natürlich emotional an den Trophäen hänge.» Mit ganz viel Glück und einem echten Fan als Käufer brächten diese Gegenstände zusammen vielleicht 100.000 Euro. «Das ist aber nichts verglichen mit der geforderten Summe.»

Am kommenden Donnerstag läuft eine Online-Auktion aus, bei der die Objekte auf Anordnung von Beckers britischem Insolvenzverwalter Mark Ford versteigert werden. Darunter sind mehr als 80 persönliche Gegenstände des Ex-Tennisstars, etwa eine Goldene Kamera, ein Bambi und eine Replika des Wimbledon-Pokals. Das Insolvenzverfahren gegen Becker hätte in der vergangenen Woche auslaufen sollen, er wäre dann schuldenfrei gewesen. Es wurde aber bis Ende Juli verlängert.