Brand: 15-Jähriger gefasst

Hennef.Bei einem Feuer in einer Gesamtschule in Hennef (Nordrhein-Westfalen) ist gestern Morgen ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Ein 15-jähriger Jugendlicher wurde in der Nähe der Schule nach massivem Widerstand in Gewahrsam genommen, wie die Polizei mitteilte.

Dem Jungen, der von einem Kinderheim als vermisst gemeldet worden war, seien Handfesseln angelegt worden. Ob er mit dem Brand in Verbindung steht, war zunächst unklar. Die Polizei schloss Brandstiftung nicht aus. Die Ursache des Feuers war noch nicht bekannt. Um sechs Uhr morgens sei von einem Handy ein Notruf eingegangen: „Die Hauptschule brennt“, hieß es weiter. Der Anruf wurde laut Polizei abgebrochen, das Handy war nicht mehr erreichbar. Branderkunder der Feuerwehr sahen bei der Anfahrt zwei Personen flüchten.

Ob der 15-Jährige einer von ihnen war, blieb zunächst offen. Die Feuerwehr brachte den Brand mit einem Großaufgebot nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Trotz der Zerstörungen werde der Unterricht heute stattfinden, teilte die Stadt mit. dpa