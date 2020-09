Brand auf Baumarktgelände - Jugendliche unter Verdacht

Bobenheim-Roxheim.Feuerwehr und Polizei sind am Freitag gegen 16 Uhr zu einem Brand an einem Baumarkt in der Straße In den Fuchslöchern in Bobenheim-Roxheim ausgerückt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, brannten mehrere Rollen Dämmmaterial. Das Feuer konnte jedoch zügig gelöscht werden. Im Rahmen weitere Ermittlungen konnten Hinweise auf drei Jugendliche gewonnen werden, welche mit dem Brand in Verbindung stehen dürften. Die Schadenshöhe dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Telefonnummer 06237/934-1100 zu wenden. Hinweise werden auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegengenommen.

