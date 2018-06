Brandauer ist großer Fan einer EU-Erweiterung

Anzeige

Beruflich sei er sehr zufrieden. «Ich bin eigentlich ständig unterwegs, denn ich gebe viele Gastspiele.» Zu seinem Geburtstag lese er im Wiener Burgtheater aus den Briefen von Wolfgang Amadeus Mozart. Im Herbst werde «König Lear» am Burgtheater in der Inszenierung von Peter Stein aus der Spielzeit 2013/2014 wieder aufgenommen. «Und ich werde auch wieder drehen», so Brandauer, der unter anderem mit «Mephisto», «Sag niemals nie» und «Jenseits von Afrika» Welterfolge im Kino feierte.