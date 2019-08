Braucht Deutschland eine Katzensteuer?

Wer in Deutschland einen Hund hält, wird über die Hundesteuer zur Kasse gebeten. In Mannheim und Heidelberg kostet der Ersthund 108 Euro im Jahr, der Zweithund gar 216 Euro. In Ludwigshafen werden auf Ersthunde 105 Euro Steuern erhoben, auf jeden weiteren 132. Katzenbesitzer zahlen dagegen keine Steuern. Sollte also eine Katzensteuer eingeführt werden?

