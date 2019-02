Brennerautobahn nach Schneefällen gesperrt

Offenbach.Am Wochenende haben starke Schneefälle in Norditalien Behinderungen auf den Straßen und im Bahnverkehr ausgelöst. Die Brennerautobahn (unser Bild) war zeitweise gesperrt. Viele Menschen mussten Medienberichten zufolge die Nacht auf Sonntag in ihren Fahrzeugen verbringen, da ein Weiterkommen unmöglich war. Lastwagen ohne Schneeketten blieben liegen. Hunderte Helfer waren im Einsatz. In Österreich wurden unter anderem in Innsbruck Notquartiere für Reisende eingerichtet. Laut Rotem Kreuz wurden in allen vier Notunterkünften mehr als 600 Menschen versorgt. dpa

