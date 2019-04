Brieftaubenzüchter öffnen ihre Schläge

Merchweiler/Essen.Bei Manfred Meiser (Bild) gehören Brieftauben zur Familie. Rund 200 gurrende Exemplare hat er in seinem Schlag im saarländischen Merchweiler sitzen: „Ich erkenne jedes einzelne Tier am Kopf“, sagt der 79-Jährige, der seit seiner Kindheit züchtet. Um von seinem Hobby zu erzählen, macht Meiser an diesem Sonntag beim „Tag der Brieftaube“ mit. Mehr als 100 Züchter quer in Deutschland öffnen ihre Schläge, sagt die Sprecherin vom Verband Deutscher Brieftaubenzüchter, Elena Finke, in Essen. Es gehe um Information, aber auch darum, Menschen für Brieftauben zu begeistern. dpa (Bild: dpa)

