Briten haben selbst das Nazikostüm verziehen

„Ich habe den Kopf in den Sand gesteckt und mich geweigert, an meine Mutter zu denken“, sagte Harry, der erst zwölf Jahre alt war, als Prinzessin Diana starb. Seine Reaktion habe Auswirkungen auf sein Privatleben und seine Arbeit gehabt. Harry litt nach eigenen Angaben unter Angstzuständen und stand mehrmals kurz vor einem Zusammenbruch. Erst mit 28 Jahren nahm er psychologische Hilfe in Anspruch.

Seine Fehltritte basierten auf einem Mix aus Wut, Naivität und Rebellion. Für einen Auftritt mit einer Hakenkreuzbinde auf einer Kostümparty musste der Enkel von Königin Elizabeth II. sich öffentlich entschuldigen. Scheidungskind, dann die Mutter tot: „Er hätte etwas mehr elterliche Führung gebraucht“, meint Penny Junor, die mehrere Bücher über die Royals geschrieben hat.

Nach der Schule arbeitete Harry in einem Waisenhaus im afrikanischen Lesotho. Kameradschaft fand er in seinen zehn Jahren beim Militär, auch bei Einsätzen in Afghanistan. „Ich renne gern durch einen schlammigen Wassergraben und schieße, so bin ich eben“, sagte Harry. Aber auch hier handelte er sich mächtig Ärger ein, als er das Schießen vom Hubschrauber aus sinngemäß mit Computer-Konsolenspielen verglich.

„Der Anker, den er braucht“

Doch die Briten verziehen dem Rebell im Königshaus schnell. Heute glänzt der 33-Jährige durch soziales Engagement: Er setzt sich vor allem für psychisch Kranke und Veteranen ein. Hinzu kommt Harrys warmherzige und unkomplizierte Art: Er albert mit Kindern herum, umarmt Senioren, die er als treue Fans in der Menge wiedererkennt, feuert völlig perplexe Marathon-Läufer an. Und er ist konsequent.

Als in Großbritannien rassistische und sexistische Bemerkungen gegenüber Meghan fallen, lässt Prinz Harry eine geharnischte Mitteilung veröffentlichen. Selbst sein enges Umfeld sei über den scharfen Ton in der Mitteilung überrascht gewesen, schreibt Katie Nicholl in ihrem neuen Buch „Harry – Life, Loss, and Love“. Die Autorin meint: „Meghan Markle könnte der Anker sein, den Harry braucht.“ (BILD: dpa)

