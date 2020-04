Briten kämpfen um Kult-Ostereier

London.Covid-19 als Unruhestifter zu bezeichnen, wäre wohl die Untertreibung dieses Jahrhunderts. Gesundheitskrise, Wirtschaftskrise, Familienkrise, Beziehungskrise, Nervenkrise – das sind ganz schön viele Krisen für ein Virus. Ein Segen, dass Ostern naht, möchte man meinen, das hohe christliche Fest. Leider erscheint der Gedanke, endlich etwas Zeit zuhause mit der Familie zu verbringen, dieses Jahr aus offensichtlichen Gründen nicht ganz so attraktiv wie üblich. Doch auch ohne Corona-Lockdown stellt Ostern in Großbritannien stets eine heikle Angelegenheit dar. Und das liegt ausgerechnet am Schokoladenosterei.

Weíß-dunkelgelbe Füllung

Es geht um jene Creme Eggs der Firma Cadbury, die in Anlehnung an ein echtes Ei mit weißem und dunkelgelbem Fondant gefüllt sind. Sie entsprechen weniger dem Kontinental-Geschmack, weshalb sie es auch nur bedingt erfolgreich über den Ärmelkanal geschafft haben. Aber nun gut. Die Insulaner lieben diese Eier, manche würden auch von einem Kult sprechen. Pro Saison verspeist jeder Brite mehr als fünf Creme Eggs. Saison ist jetzt, doch Uneinigkeit herrscht über die Frage, wie man dieses Ei nun richtig verspeist.

Erst das Ende aufbeißen, dann die weiche, klebrige Zuckermasse auslecken und im Anschluss die Schokoladenhülle essen, wie dies ein Cadbury-Experte einmal empfohlen hat und laut einer vor einigen Jahren durchgeführten Umfrage mehr als die Hälfte der Creme-Egg-Fans macht? Oder das Ei genüsslich auslöffeln? Effiziente Esser dagegen schieben sich das Ding schlichtweg komplett in den Mund – „absolute Monster“, urteilte eine Zeitung. Nicht appetitlich anzuschauen, aber volle Backen mögen gegen den diesjährigen Lagerkoller-Frust helfen.

Angesichts der regelmäßig stattfindenden und leidenschaftlich geführten Debatte um der Briten liebstes Ei kann man sich die Entrüstung der Menschen in Großbritannien vorstellen, als sich im Zuge der strikten Maßnahmen angesichts der Coronavirus-Pandemie kürzlich die Polizei einschaltete – und für eine Osterei-Krise sorgte. In den englischen Grafschaften Surrey und Buckinghamshire nämlich forderten Beamte – der Boulevard nannte sie „übereifrig“ – von Besitzern kleiner Lebensmittelläden, den Verkauf von Ostereiern zu stoppen.

Excuse me? Schokoeier, sogar die mit der weißlichen Zuckermasse, verbieten? Die Polizisten begründeten ihr Vorgehen damit, dass es sich bei Ostereiern nicht um „lebenswichtige Güter“ handele. Sie verwiesen auf die Vorschriften. Das war fast ein bisschen deutsch und als Deutsche bekommt man in solchen Momenten der übertriebenen Regelobrigkeit immer irgendwie auch Heimweh. Dieser Tage – Coronakrise sei Dank – gilt im Königreich die Regel, dass man das Haus nur für den Einkauf „wesentlicher Dinge“ wie Lebensmittel und Medikamente, für den Weg zur Arbeit und einmal am Tag für Sport verlassen darf. Läden, die nicht zur Grundversorgung dienen, mussten sofort nach der Lockdown-Verkündung der Regierung vor mehr als zwei Wochen schließen. Jedenfalls, die Briten wüteten und schnaubten und schimpften auf die Osterei-Polizei. Handelsverbände schalteten sich ein, und in den sozialen Medien tickten alle aus wie damals in den guten alten Brexit-Zeiten, als sich das gespaltene Land über den EU-Austritt Großbritanniens zerfleischte. Eine gefühlte Ewigkeit ist das her.

Ungeschickt agiert

„Schokolade ist definitiv eine Notwendigkeit, egal ob in Eiform oder nicht. Es ist das einzige, das mich gerade noch bei Verstand hält“, meinte eine Nutzerin und sprach damit dem Volk aus der Seele. Am Ende beschwichtigten die Behörden, dass es doch keine Beschränkung geben würde, welche Produkte Lebensmittelläden verkaufen dürfen. Die kritisierten Polizisten hätten in der Geschichte etwas ungeschickt agiert. Zumindest diese Krise wurde beendet, Ostern ist schokoeiermäßig gerettet. Nur die Frage, wie ein Cream Egg korrekt gegessen wird, bleibt zur Freude der Briten auch dieses Jahr ungeklärt.

