Britische Eltern kämpfen für Ausreise ihres todkranken Sohns

Anzeige

London (dpa) - Die Eltern des schwerkranken britischen Jungen Alfie Evans kämpfen weiter für die Behandlung ihres Sohnes in Italien. Sie legten am Morgen Berufung gegen eine zuvor getroffene Entscheidung eines Gerichts in Manchester ein, nach der eine medizinische Behandlung im Ausland verboten wurde.

Der Anwalt der Familie sagte dem Sender BBC, dass am Nachmittag eine Verhandlung am Berufungsgericht angesetzt sei. Die Eltern Tom Evans und Kate James möchten, dass der 23 Monate alte Alfie in ein Krankenhaus in Rom gebracht wird.

Zuvor hatte ein Richter ihren entsprechenden Antrag zurückgewiesen. «Dies ist das letzte Kapitel im Fall dieses außergewöhnlichen kleinen Jungen», hatten die BBC und die Zeitung «Guardian» ihn zitiert. Laut dem «Guardian» brachte das Gericht zugleich die Möglichkeit ins Spiel, das Kind in ein Hospiz zu begleiten oder «für seine letzten Tage oder Stunden» nach Hause zu holen. Die Eltern sollten solche Möglichkeiten ausloten und die Gelegenheit nutzen, noch Zeit mit Alfie zu verbringen, statt weiter zu prozessieren.