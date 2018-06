Britisches Katzencafé enthüllt Wachsfigur von Ed Sheeran

Anzeige

London.Popsänger Ed Sheeran (27, „Shape of You“) ist momentan jeden Tag in einem Londoner Katzencafé zu sehen – als Wachsfigur. „Die Katze ist buchstäblich aus dem Sack“, teilte das Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds auf dem sozialen Nachrichtendienst Twitter mit. Auf dem dazugestellten Foto steht die Figur von Sheeran in bekannter Pose mit Gitarre in der Hand vor einem riesigen Katzenbaum. Einige der Tiere vertreiben sich im Hintergrund die Zeit – und wirken gänzlich unbeeindruckt von dem Popstar in ihrer Mitte. In Katzencafés können Gäste Kaffee trinken und gleichzeitig die frei umherlaufenden Tiere beobachten oder streicheln. Allerdings wird Sheerans Figur schon bald wieder den Platz wechseln: Ab Dienstag nächster Woche soll sie bei Madame Tussauds zu sehen sein. dpa