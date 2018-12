Bruder plant Stiftung

Bamberg.Um das Andenken an seine Schwester lebendig zu halten, will der Bruder der ermordeten Tramperin Sophia einen Verein oder eine Stiftung gründen. Frauen, die Opfer von Gewalt sind, sollten dort Beistand erhalten, sagte Andreas Lösche. Damit wehrt er sich auch gegen Rechtspopulisten, die den Tod seiner Schwester instrumentalisieren wollten. „Es geht hier eindeutig um Gewalt gegen Frauen und nicht um Gewalt durch Flüchtlinge. Das ist mir das Wichtigste, dass das deutlich wird.“ Bei dem Tatverdächtigen aus Marokko handele es sich nicht um einen Flüchtling, sondern um jemanden beruflich auf der Durchreise. Details gebe es noch nicht, sagte Lösche. Viele Menschen hätten finanzielle Unterstützung angekündigt.

Kritik an Polizeiarbeit

Die 28-jährige Sophia wollte Mitte Juni von Leipzig aus, wo sie studierte, in Richtung Nürnberg trampen. Dabei wurde sie den Ermittlungen zufolge von einem Lastwagenfahrer an einer Tankstelle an der A 9 in Sachsen mitgenommen – und in Oberfranken ermordet. Der als Tatverdächtiger gesuchte Marokkaner wurde in Spanien gefasst; auch Sophias Leiche wurde dort entdeckt. Die Staatsanwaltschaft will voraussichtlich im ersten Quartal 2019 die Anklage erheben.

In den vergangenen Monaten hatte er immer wieder die Arbeit der Polizei kritisiert. Dies hält Lösche, der auch Grünen-Politiker ist, nach wie vor für richtig, denn die Kritik sei berechtigt. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018