Brüder von Zug erfasst

Rettungskräfte sind an der Unfallstelle in Bruckberg im Einsatz. © dpa

Bruckberg.Zwei Schüler sind bei einem Bahnunfall bei Landshut in Niederbayern ums Leben gekommen. Die beiden Brüder, 13 und 17 Jahre alt, hätten am Dienstagmorgen versucht, einen im Bahnhof Bruckberg stehenden Zug zu erwischen, sagte ein Polizeisprecher. Als sie den Bahnübergang trotz geschlossener Schranken überquerten, wurden sie von einem durchfahrenden Regionalzug in voller Fahrt erfasst und tödlich verletzt.

Zahlreiche Augenzeugen, darunter mehrere Schüler, beobachteten den schrecklichen Unfall. Die Fahrgäste würden ebenso wie die Angehörigen der beiden Schüler von Kriseninterventionsteams vor Ort betreut, sagte der Sprecher. Bruckbergs Bürgermeister Rudolf Radlmeier (Freie Wähler) sprach von einem „rabenschwarzen Tag für die Gemeinde“. Rund 100 Einsatzkräfte waren nach Angaben der Polizei vor Ort. Die Zugstrecke zwischen Moosburg und Landshut blieb bis kurz vor 12 Uhr gesperrt. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.10.2020