Brutfreudige Kraniche erobern Deutschland

Karow.Der Graukranich breitet sich in Deutschland und den westlichen Nachbarländern weiter aus. Etwa 10 000 Brutpaare wurden zuletzt in Deutschland gezählt – etwa doppelt so viele wie vor 15 Jahren. In seinem Hauptbrutgebiet werde der Vogel allerdings durch Trockenheit auf harte Proben gestellt, erklärte Wolfgang Mewes vom Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Kranichschutz Deutschland am Wochenende auf dem Jahrestreffen der Kranichbetreuer Mecklenburg-Vorpommerns in Karow. Den majestätischen Vögeln komme zugute, dass sie ihre Lebensweise den landschaftlichen Strukturen anpassten. Viele Kraniche überwinterten bei milderen Wintern zudem immer weiter nördlich und sparten so Kräfte. Unser Bild zeigt einige Kraniche in der Morgensonne Brandenburgs. dpa

Montag, 04.03.2019