Bürgermeisterin gegen Papst

Rom.Offiziell sind Kirche und Staat auch in Italien getrennt. Die Unterscheidung zwischen Heiligem und Profanem funktioniert aber nicht immer reibungslos, insbesondere nicht in Rom. Bürgermeisterin Virginia Raggi versuchte sich in einem Akt der Auflehnung gegen den Vatikan – und sah sich wenig später zu einem spektakulären Rückzug gezwungen.

Die Bürgermeisterin der Fünf-Sterne-Bewegung hatte es gewagt, einen bei Betrachtung der Wirklichkeit – die leeren Kassen der Stadt Rom – nicht zu beanstandenden Vorschlag zu machen. Die Münzen im Wert von insgesamt rund 1,5 Millionen Euro, die Touristen aus aller Welt jährlich aus Aberglaube in den berühmten, städtischen Trevi-Brunnen werfen, sollten fortan städtischen Zwecken zugeführt werden und nicht mehr der katholischen Caritas. So lautete die Idee.

Was Raggi wohl nicht bedacht hatte: Der durch den Film „La Dolce Vita“ (auf Deutsch: „Das süße Leben“) des italienischen Filmemachers Federico Fellini international berühmt gewonnene Brunnen gehört heute zwar der Stadt Rom, wurde im frühen 18. Jahrhundert aber von Papst Clemens XII. gestiftet. Dessen Name prangt auch auf einer Erinnerungstafel über der rauschenden Meereslandschaft, in der der Gott Oceanus über Wassermänner und geflügelte Pferde gebietet.

Raggi unter Druck

Eine derart profane, von Seiner Heiligkeit in Auftrag gegebene Szene wirft zwar an sich schon Fragen auf. Aber noch ungestümer als Oceanus warf sich nun die katholische Medienmaschinerie Roms in die Bresche, um die eigenen Pfründe zu verteidigen. Angestachelt vom Hausblatt der italienischen Bischofskonferenz „Avvenire“ empörte sich auf einmal die halbe Stadt über den geplanten Abzug der städtischen Mittel für die vom Vatikan gesteuerte Einrichtung.

Der Druck wurde rasch zu groß, Raggi knickte ein. Letztlich hatte sich – ohne auch nur ein Wort zum Thema zu sagen – der wahre Herrscher über den Brunnen (und in Teilen immer noch über die Stadt) bemerkbar gemacht: der Papst. Die betreffende Filiale der Caritas, die Menschen in Schwierigkeiten unterstützt und Dutzende Anlaufstellen in der Stadt unterhält, wird von der wohlhabenden Diözese Rom gesteuert, der Diözese des Papstes.

Bürgermeisterin gegen Papst lautete also das von Anfang an aussichtslose Duell. Die seit mehr als zwei Jahren amtierende Bürgermeisterin Raggi ist wegen der blamablen hygienischen Zustände in der Stadt bereits in politischen Schwierigkeiten, auch Kirchenmänner äußerten bereits Unmut über die herumliegenden Müllberge.

Weitere Zugeständnisse

Noch mehr Probleme konnte sich Raggi nicht leisten, die rasch Bekehrte bat um Abbitte. „Niemand hat jemals daran gedacht, der Caritas diese Mittel vorzuenthalten“, sagte die Bürgermeisterin kurz nach ihrem Vorstoß der Vatikan-Zeitung „Osservatore Romano“. Statt Abzügen legte sie sogar noch einen drauf: Auch die Münzen im Wert von 200 000 Euro, die Touristen in die anderen römischen Brunnen werfen, würden fortan der Caritas vermacht.

War da was? Ja, da war was – nämlich der Gedanke, dass die notorisch klamme Stadt Rom jeden Euro zur eigenen Instandhaltung gebrauchen oder ihre Mittel ebenso an eine der zahlreichen nichtkirchlichen Hilfsorganisationen verteilen könnte. Dass die seit 1993 in einem Akt des guten Willens angeleierte, aber keineswegs verbindliche Gabe der Stadt an die katholische Hilfsorganisation einmal ein Ende haben könnte, ist ein eher abwegiger Gedanke in der Stadt des Papstes.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019