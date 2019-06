Büros durchsucht

Hannover.Das im Missbrauchsfall Lügde kritisierte Jugendamt Hameln soll auch in einem anderen Fall Fehler gemacht haben. Dabei geht es um die Frage, ob Hinweisen auf Misshandlung von Kindern in einer dem Amt bekannten Familie nicht nachgegangen wurde. Ermittelt werde gegen drei Behörden-Mitarbeiterinnen wegen des Verdachts der Verletzung der Fürsorgepflicht, sagte am Freitag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover. Zunächst hatte das Politikjournal „Rundblick“ berichtet. Die neuen Vorwürfe stehen nicht im Zusammenhang mit dem mutmaßlich massenhaften Missbrauch auf einem Campingplatz in Lügde im Kreis Lippe, wie der Sprecher betonte.

Hinweise aus der Familie

Die neuen Hinweise auf körperliche Angriffe und Misshandlungen von Kindern sollen aus der Familie selbst und von Dritten an das Jugendamt Hameln herangetragen worden sein. Tätig wurde erst das Jugendamt Höxter, nachdem die Familie umgezogen war.

Die Staatsanwaltschaft Hannover ließ die Jugendämter in beiden Orten durchsuchen. Bei dem Anfangsverdacht gehe es um die Frage, ob durch pflichtwidriges verspätetes Eingreifen der Jugendamtsmitarbeiterinnen körperliche Misshandlungen ermöglicht wurden. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.06.2019