Bunte Steine auf einer Wanderung

Berlin.Meistens liegen Steine einfach nur so rum. Es gibt so viele davon, dass wir sie oft gar nicht beachten. Es sei denn, sie sind besonders und fallen auf. Zum Beispiel, weil sie bunt angemalt sind. Bei einem bunt angemalten Stein könnte es sich um einen Wanderstein handeln.

Das ist die Idee dahinter: Die Steine sollen quer durch die Welt reisen. Das machen sie sozusagen per Anhalter. Das heißt, Menschen nehmen sie ein Stück mit. Wenn du auf einem Spaziergang einen solchen Stein findest, darfst du ihn also gerne einpacken. Du solltest ihn dann aber woanders wieder aussetzen. Dann kann ihn wieder jemand finden und mitnehmen. So wandert der Stein.

Manchmal steht auf einem Wanderstein auch die Adresse einer Internetseite. Dort kann man dann ein Foto des Steins hochladen und sagen, wo er sich gerade befindet. Vielleicht entdeckt die Person, die den Stein bemalt hat, das Bild. Sie kann dann sehen, wie weit der Wanderstein schon gekommen ist.

Hast du auch Lust, einen Wanderstein auszusetzen? Das geht ganz einfach. Du brauchst dafür einen geeigneten Stein. Außerdem ist es gut, wenn er eine glatte Seite hat, die du bemalen kannst. Dazu benutzt du am besten wasserfeste Farbe. Du kannst den Stein so bemalen, wie du magst. Wenn du deinen Stein aussetzt, achte darauf, dass er nicht zu versteckt ist. Schließlich willst du ja, dass er gefunden wird. Du könntest ihn zum Beispiel auf eine Parkbank legen. Dann geht seine Reise hoffentlich bald los. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.06.2020