Bunte Welt aus Glas

Katharina Schmitt poliert im Glasstudio „Derix“ in Taunusstein ein Stück. © epd

Taunusstein.Eine der einprägsamsten Weisen, Licht künstlerisch in Szene zu setzen, sind farbig leuchtende Kirchenfenster mit der heiligen Familie, wie sie etwa Marc Chagall (1887-1985) in der katholischen Mainzer Stephanskirche oder Hans Gottfried von Stockhausen (1920-2010) in der evangelischen Stadtkirche von Bad Hersfeld geschaffen haben. Umgesetzt werden die Ideen der Meister in enger Zusammenarbeit mit Glaswerkstätten wie den Derix-Glasstudios im hessischen Taunusstein.

Die Derix-Glasstudios blicken auf mehr als 150 Jahre Geschichte zurück. Vor einigen Jahren übernahm Rainer Schmitt, Glasermeister und Glasbautechniker, die Studios. Seine Tochter steht in der Werkstatt und poliert mit einem Tuch ein rotes Glasstück. Eine Mitarbeiterin packt eine Holzkiste mit Kacheln für eine Wandinstallation in einer Arztpraxis in New York. „Glas braucht Licht, um zu wirken“, sagt Projektentwicklerin Anna Rothfuss. „Die Kunstwerke schaffen eine Atmosphäre und verändern den Raum nachhaltig.“

Gerade fertig geworden sind rund 100 Kacheln für die Fassade einer Schule in Kentucky, USA. Für eine U-Bahn-Station in Taiwan erstellten die Glasstudios eine gewaltige Glaskuppel mit einem Durchmesser von rund 30 Metern, bestehend aus etwa 4500 Glasstücken. In der Zusammenarbeit mit Künstlern, Designern und Architekten entwickelt man immer neue Methoden. „Wir schauen gemeinsam mit den Künstlern, wie sich ihre Ideen am besten umsetzen lassen“, sagt Rothfuss. epd

