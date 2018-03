Busbrand: Schüler retten sich

Anzeige

Oberreute/Heilbronn.Ein technischer Defekt am Motor hat im westlichen Allgäu einen Busbrand mit 15 verletzten Schülern verursacht. Der Bus war am frühen Mittwochabend in Brand geraten, während er mit 55 Insassen auf einer Bundesstraße nahe Lindau unterwegs war.

Die 16 bis 18 Jahre alten Gymnasiasten aus Sonthofen schlugen die Fenster ein, um sich aus dem verqualmten Bus zu befreien. Fünf Schüler wurden mit Rauchgasvergiftung in Kliniken gebracht, zehn erlitten leichte Schnittverletzungen und Prellungen. Die Schulklassen waren mit zwei Bussen auf dem Weg in die österreichische Bodenseestadt Bregenz, um sich dort eine Oper anzuschauen. Ein Brandermittler der Lindauer Kriminalpolizei stellte gestern fest, dass das Feuer definitiv im Motorraum ausbrach. „Ein Fremdverschulden können wir ausschließen.“

Einen tödlichen Ausgang nahm ein Unfall bei Heilbronn: Zeugen zufolge hatte der 67 Jahre alte Busfahrer kurz vor dem Zusammenprall mit gesundheitlichen Problemen gekämpft, wie ein Polizeisprecher gestern sagte. Es sei von Schwindel und Bewusstlosigkeit die Rede gewesen. Der Fahrer kam bei dem Unfall ums Leben. Unter den 14 Verletzten waren dem Sprecher zufolge auch Schüler und Rentner.