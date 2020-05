Côte d’Azur hofft auf Urlauber

Nizza/Paris.Barbara Kimmig hatte gerade ein kleines Handtuch am Strand ausgebreitet und sich ihren Imbiss zurechtgelegt – da merkte sie, dass das keine gemütliche Mittagspause mit Nickerchen werden würde. Von Weitem erspähte sie zwei Polizisten, die dabei waren zu prüfen, ob die Sonnenanbeter am Strand von Nizza denn auch „dynamisch“ unterwegs sind. „Als die Beamten kamen, gingen alle, die am Strand saßen, ins Meer“, erzählt die Deutsche, die seit Langem in Südfrankreich lebt, lachend. „Das Wasser war herrlich bei 18 Grad und die Stimmung sehr schön.“

Auch wenn sie sich nicht entspannt sonnen durfte. Nachdem die französischen Strände während des Lockdowns ab Mitte März gesperrt waren, öffneten diese im Mai wieder – allerdings nur unter der Bedingung, dass die Menschen dort in Bewegung und „dynamisch“ bleiben, also joggen, schwimmen oder gehen. So sollte vor allem vermieden werden, dass diese in Gruppen zusammensitzen und die Gefahr einer Verbreitung des Coronavirus wieder steigt, nachdem die Zahl der Neuinfizierungen und Patienten in Krankenhäusern seit Wochen zurückgeht.

Langsam kehrt das Leben zurück

Während im ganzen Land inzwischen mehr als 28 000 mit dem Coronavirus infizierte Menschen gestorben sind, blieb die Lage an der Côte d’Azur stets unter Kontrolle. Allerdings litt die hier so wichtige Tourismusindustrie an den Ausgangsbeschränkungen und unter dem Reisestopp. Davon betroffen ist auch Kimmig, die ursprünglich aus dem Schwarzwald stammt, aber seit 25 Jahren in Nizza lebt und das Hotel „Villa Rivoli“ führt, das im historischen Zentrum und 100 Meter vom Strand entfernt liegt.

Wenn sie von der aktuellen Stimmung in ihrer Wahlheimat erzählt, klingt sie trotz allem aufgeräumt und so heiter wie das Wetter in diesem Frühsommer. „Die Leute freuen sich jetzt einfach, dass sie wieder raus dürfen, auch wenn alle weiterhin Distanz wahren.“ Die Straßen, die Gassen in der historischen Altstadt und die mit Palmen gesäumte Strandpromenade füllen sich. Auch die Stände mit den typischen Spezialitäten, den Kichererbsen-Fladen Socca und dem provenzalischen Zwiebelkuchen Pissaladière, sind zurück.

Die Côte d’Azur mag weit entfernt von der einstigen Unbeschwertheit sein, doch die Tourismustreibenden hoffen noch auf eine Sommersaison, die die Verluste wenigstens begrenzt. Die öffentliche Hand finanziert großzügig Werbeaktionen für alle, die Umbaumaßnahmen lancieren. Terrassen werden vergrößert, zwischen Restaurant- und Cafétischen muss mehr Platz gemacht und in allen Küchen ein striktes Hygiene-Protokoll befolgt werden. Philippe Cannatella hat keinen Zweifel daran, dass sich die Besucher trotz dieser veränderten Umstände wohlfühlen werden, wenn sie erst einmal wieder in einem Strandkorb mit Blick auf das azurblaue Meer sitzen oder in einem Restaurant für mediterrane Spezialitäten.

Hilfe vom Staat

Der gebürtige Sizilianer, der mit einer Hamburgerin verheiratet ist, betreibt drei Restaurants und einen Strand mit Bar in Nizza. Alle seine 220 Angestellten hat er in Kurzarbeit geschickt, aber keinen einzigen entlassen. „Wir haben Hilfen vom Staat bekommen, die unsere Kollegen in Italien oder Spanien nicht erhielten“, sagt er. „Ich bin von Natur aus eher positiv, und auch wenn dieses Jahr wirtschaftlich schwierig wird mit einem Umsatzrückgang von etwa 30 Prozent, geht es darum durchzuhalten.“

Künftig müsse die Côte d’Azur an ihrem Image arbeiten, ein teures Reiseziel zu sein, so Cannatella: Es sei an den Hoteliers und Gastronomen, die Preise zu senken. Wenn seine eigenen Restaurants und der von ihm betriebene Strandabschnitt mit Bar und Liegestühlen am 2. Juni öffnen, versucht er, einen „Mittelweg“ zwischen Wohlfühl-Atmosphäre und strikten Hygiene-Vorschriften zu finden: „Die Gäste werden es lernen, mit den Schutzmasken zu leben, und es akzeptieren, von Plexiglas umgeben zu sein.“

Ob das die Besucher, die hierher kommen, um französisches „Dolce Vita“ zu genießen und ihre Probleme zu vergessen, stören wird? Philippe Cannatella glaubt das nicht: Selbst ein Urlaub unter veränderten Vorzeichen sei immer noch ein Urlaub. Und bald, so hofft er, dürfen sich Sonnenanbeter in Nizza auch wieder völlig bewegungslos an den Strand legen, ohne dass Polizisten sie zu Sport antreiben.

