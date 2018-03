Cate Blanchett besucht Rohingya-Flüchtlingslager

Anzeige

Cox's Bazar/London (dpa) - Vor einer «programmierten Katastrophe» für die Rohingya-Flüchtlingen in Bangladesch während der Monsunzeit hat die Schauspielerin Cate Blanchett gewarnt.

«Wir müssen das Risiko mindern, weil sich sonst die Todesfälle anhäufen», sagte die 48-jährige Australierin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Sie hatte zuvor als Sonderbotschafterin des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR mehrere Tage in den Flüchtlingslagern verbracht. Es gehe hier um Kinder, untermauerte sie ihren Appell für mehr Hilfe aus dem Ausland. «Noch nie habe ich so viele unbegleitete Kinder gesehen.»

Die zweifache Oscar-Preisträgerin («Aviator» und «Blue Jasmine») erzählte von einer Frau, die sie in einer winzigen Hütte aus Bambusstangen und Plastikplanen an einem Berghang getroffen habe. «Ihr Kind fragte jeden Tag nach dem Vater, und sie hatte keine Ahnung, was sie ihm sagen sollte», gab Blanchett wider und fuhr fort: «Sie hatte nicht einmal ihre Sachen ausgepackt - wohl weil ihr bewusst ist, dass in wenigen Wochen ihre Behausung mit großer Wahrscheinlichkeit hinabstürzt und zerschmettert wird.»