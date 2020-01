Chanel setzt auf Schlichtheit

Paris.Unter der Kuppel des Pariser Grand Palais waren Wäscheleinen aufgespannt, auf denen Tischtücher hingen. Die Haute Couture Show von Chanel am Dienstag sollte an den Klostergarten der Abtei Aubazine erinnern, in deren Waisenheim Coco Chanel (1883-1971) ihre Jugend verbrachte. Fast ein Jahr nach dem Tod von Karl Lagerfeld propagiert seine Nachfolgerin Virginie Viard so eine neue Schlichtheit. Mit hochgeschlossenen Claudine-Krägen (im Bild zeigt das US-Model Gigi Hadid solch einen Kragen) und Röcken bis über das Knie erinnerten die Models tatsächlich an züchtige Klosterschülerinnen. dpa

