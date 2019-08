Chaos am Flughafen München

Eine Anzeigetafel des Flughafens informiert über die Lage. © dpa

München.Weil ein Fluggast unkontrolliert in einen Sicherheitsbereich am Münchner Flughafen gelangt ist, hat die Polizei am Dienstagmorgen mehrere Terminalbereiche geräumt. Chaos am zweitgrößten Airport Deutschlands war die Folge. Erst fast vier Stunden später konnte die Passagierabfertigung wieder aufgenommen werden.

Rund 200 Starts und Landungen wurden abgesagt. Betroffen seien rund 25 000 Passagiere gewesen, sagte ein Sprecher am Abend. Etwa 1000 Fluggäste der Lufthansa könnten erst am Mittwoch weiterfliegen, die Airline wolle sie über Nacht in Hotels unterbringen. Für Mittwoch seien noch keine Annullierungen von Flügen angekündigt, sagte der Sprecher.

Der Spanier ist nach Angaben der Bundespolizei zwischen 20 und 25 Jahre alt, war aus der thailändischen Hauptstadt Bangkok nach München gekommen und wollte nach Madrid weiterreisen. Vor der Einreisekontrolle sei er über eine Notausgangstür in einen Bereich gelangt, in den nur kontrollierte Passagiere dürfen. Daraufhin leitete die Bundespolizei „gefahrenabwehrende Maßnahmen“ ein. Die Beamten machten den Mann ausfindig. Er habe keine böse Absicht gehegt, sagte eine Sprecherin. Vonseiten der Bundespolizei drohten keine Konsequenzen. Gegen 11.15 Uhr starteten die Flughafenmitarbeiter wieder mit der Abfertigung von Passagieren.

Bis 12.45 Uhr konnten neu eintreffende Fluggäste das Terminal 2 nicht betreten, um zu verhindern, dass das Gebäude überfüllt wird, wie der Flughafen erklärte. Alle Menschen aus den geräumten Terminalbereichen mussten noch einmal kontrolliert werden. Der Flughafen verteilte Wasser und informierte die Passagiere über Lautsprecheransagen sowie via Twitter. Ähnliche Vorfälle an Flughäfen gibt es immer mal wieder. Ein Sprecher sagte, insgesamt seien am Dienstag etwa 1200 Starts und Landungen in München geplant gewesen. Im Schnitt seien an einem solchen Tag etwa 120 000 Passagiere unterwegs. dpa

