Chaos am Flughafen München: Terminal zeitweise geräumt

Anzeige

Gegen 6.45 Uhr am Morgen hatte die Bundespolizei die Information erhalten, dass die Frau - ohne von Sicherheitsleuten kontrolliert worden zu sein - in den Sicherheitsbereich gelangt war. Daraufhin wurde der Bereich komplett geräumt und von der Bundespolizei abgesucht.

Am Flughafen herrschte Chaos. Tausende Urlauber wollten am Wochenende zu Beginn der sechswöchigen Sommerferien in Bayern vom Münchner Airport in den Urlaub starten. Vor den Schaltern bildeten sich lange Schlangen. Per Lautsprecherdurchsagen wurde dazu aufgerufen, Ruhe zu bewahren. Flughafenpersonal verteilte Wasser an die Wartenden.

Zahlreiche Flüge fielen aus oder verspäteten sich. Bis zum Mittag konnte ein Sprecher des Flughafens keine Zahlen dazu nennen. Per Durchsagen informierten die Betreiber die Passagiere, dass bis etwa 14.00 Uhr der Flugbetrieb von den betroffenen Terminals wieder aufgenommen werden sollte. Der Flughafen München ist der größte Airport im Freistaat und der zweitgrößte in Deutschland.