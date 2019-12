Cheops: Countdown abgebrochen

Der Satellit Cheops soll in 700 Kilometern Höhe die Erde umkreisen. © dpa

Kourou.Der Start der Cheops-Mission zur Erkundung von Exoplaneten ist verschoben worden. Die Sojus-Fregat-Rakete startete am Dienstagmorgen nicht wie vorgesehen um 9.54 Uhr (MEZ) vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana in Südamerika, wie der Betreiber Arianespace mitteilte. Der Countdown wurde demnach eine Stunde und 25 Minuten vor dem Start gestoppt und um einen Tag zur gleichen Zeit verschoben.

Die Ursache war ersten Erkenntnissen zufolge ein Fehler in der automatischen Startsequenz. Der Cheops-Satellit, die weiteren Satelliten und die Rakete seien in Sicherheit, so der Betreiber.

Fehlersuche läuft

Ein Start sei das Ergebnis einer Vielzahl von Operationen, erklärte Arianespace-Chef Stéphane Israël nach dem Startabbruch. „Was wichtig ist, ist, dass alles in Ordnung ist, wenn wir eine Entscheidung treffen zu starten.“ Das System habe „Rot“ gemeldet, so Arianespace. Nun werde untersucht, wo der Fehler lag. Die Cheops-Mission soll sich auf die Analyse von Exoplaneten konzentrieren. Exoplaneten sind Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, die andere Sterne umkreisen. Cheops soll helle Sterne beobachten, von denen bekannt ist, dass sie von Planeten umkreist werden.

Dabei soll das Weltraumteleskop zum Beispiel die kleinen Helligkeitsänderungen, die durch den Transit eines Planeten über die Sternscheibe verursacht werden, aufzeichnen, um die Größe des Planeten zu bestimmen. dpa

