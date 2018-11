Christkind freut sich über Tausende Weihnachtswünsche

Engelskirchen.Das Christkind aus Engelskirchen (Nordrhein-Westfalen) hat jetzt schon einen Berg von 9000 Briefen zu beantworten. Darin werden nicht nur materielle Wünsche geäußert. Amadeus etwa schreibt: „Ich wünsche mir, dass mein Freund in Deutschland bleiben darf, in seinem Land kann er nicht in Frieden leben.“ Das Weihnachts-Postamt hat seit gestern geöffnet. Basti ist wichtig: „Liebes Christkind, Plastikflaschen und Müll soll nicht mehr im Meer schwimmen!“ Eva bittet: „Christkind, kannst Du machen, dass meine Mama macht, was ich sage?“Die Deutsche Post richtet jedes Jahr vor Weihnachten das besondere Postamt ein. Alle Briefe werden beantwortet. Im vergangenen Jahr waren es mehr als 120 000 Zuschriften aus 56 Ländern. Die Adresse lautet: An das Christkind, 51 777 Engelskirchen. dpa

