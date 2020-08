„Containern“ bleibt strafbar

Weggeworfene Lebensmittel liegen in einer Mülltonne. © dpa

Karlsruhe.Wer Nahrungsmittel aus dem Müll von Supermärkten rettet, muss weiter befürchten, als Dieb verurteilt zu werden. Zwei Studentinnen aus Oberbayern, die das absurd und ungerecht finden, sind mit ihren Verfassungsklagen in Karlsruhe gescheitert. Der Gesetzgeber dürfe grundsätzlich auch das Eigentum an wirtschaftlich wertlosen Sachen strafrechtlich schützen, teilte das Bundesverfassungsgericht am Dienstag mit. Damit bleibt das „Containern“ von Lebensmitteln weiter verboten.

Caro (28) und Franzi (27) wollen etwas dagegen tun, dass in Deutschland jedes Jahr Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll landen. Aber als sie im Juni 2018 nachts in Olching bei München in den Abfällen eines Supermarkts fischen, sind plötzlich zwei Polizisten da. Obst, Gemüse und Joghurt müssen zurück in die Tonne. Und damit fängt der Ärger erst an: Die Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen ein – „wegen besonders schweren Falls des Diebstahls“. Die beiden werden vom Amtsgericht Fürstenfeldbruck schuldig gesprochen und verwarnt – mit je acht Stunden Sozialarbeit bei der örtlichen Tafel. Lassen sie sich noch einmal beim Containern erwischen, droht eine Strafe von 225 Euro. Das Bayerische Oberste Landesgericht bestätigt später dieses Urteil. Im November 2019 reichen Caro und Franzi Verfassungsklage ein. Wir haben niemandem Schaden zugefügt“, sagen sie damals. Der Supermarkt habe doch kein Interesse mehr an den Waren.“Die werden ganz offensichtlich nicht mehr verkauft, die vergammeln in der Tonne.“ dpa

