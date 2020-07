Corona-Chaos am Ballermann

Touristen dicht an dicht auf der „Bierstraße“. © dpa

Palma.Zum ersten Mal nach dem Corona-Lockdown vor rund vier Monaten haben Hunderte Touristen am Ballermann wieder groß Party gemacht – und damit auf Mallorca große Sorgen ausgelöst. Denn kaum einer der Feiernden beachtete am Wochenende an der Playa de Palma die derzeit in ganz Spanien geltenden Schutzvorschriften. Angetrunkene Urlauber umarmten nach Medienberichten Straßenhändler und flirteten hemmungslos mit Fremden. „Chaos“, titelte am Sonntag die Regionalzeitung „Última Hora“. Die Lage sei „am Samstag völlig außer Kontrolle geraten“.

Dabei hatte die Regionalregierung in Palma erst am Freitag, nach ersten illegalen, aber noch deutlich kleineren Partys in Bars und Parks, für Verstöße beim Feiern einen Strafenkatalog mit Bußgeldern von bis zu 600 000 Euro beschlossen – und auch verstärkte Kontrollen angekündigt. Am Ballermann habe sich die Polizei aber vorerst kaum blicken lassen, stellte die „Mallorca Zeitung“ fest. Die rund 40 000 Bewohner von S’Arenal östlich der Hauptstadt Palma, wo der Ballermann liegt, schwanken derweil zwischen Angst und Empörung.

Auf einem Video, das die „Mallorca Zeitung“ nach eigenen Angaben an der berühmt-berüchtigten „Bierstraße“ drehte, ist zu sehen, wie die Menschen im dichten Gedränge feiern, trinken und tanzen – „als gäb’s kein Corona“, so die „MZ“. Praktisch niemand trägt dabei Maske, obwohl der für die Zeit der „neuen Normalität“ vorgeschriebene Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten wurde. dpa

