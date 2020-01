Der Ausbruch des bisher unbekannten Coronavirus breitet sich aus. Laut Angaben der chinesischen Behörden ist die Anzahl der Fälle auf 201 gestiegen. Das Gros der Infektionen konzentriert sich auf Wuhan. Auch die vier bislang in Südkorea, Japan und Thailand entdeckten Infizierten hatten sich zuvor in der Elf-Millionen-Einwohner-Metropole aufgehalten. Die Betroffenen leiden unter anderem an Fieber und Atemwegsproblemen. Im Vergleich mit früheren Coronavirusausbrüchen scheint es sich diesmal um eine relative milde Version zu handeln. Bislang sind im Zusammenhang mit der noch namenlosen Krankheit drei Todesfälle bekannt geworden. Dagegen sind SARS und MERS deutlich gefährlicher, wie der Blick auf die Grafik zeigt.

Mehr Infografiken finden Sie bei Statista