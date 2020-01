Coronavirus erreicht Europa

Peking.Das in China aufgetretene Coronavirus hat Europa erreicht. In Frankreich wurden zwei Fälle der dadurch verursachten Lungenkrankheit bestätigt, wie die französische Gesundheitsministerin Agnès Buzyn am Freitagabend mitteilte. Demnach traten die Erkrankungen in Bordeaux und in Paris auf. Die Regierung werde alles unternehmen, um eine Ausbreitung einzudämmen, sagte Buzyn. Auch in den USA waren zwei Fälle bestätigt worden – einer in Seattle und einer in Chicago.

Die ersten Fälle der Erkrankung waren Anfang des Jahres in der chinesischen Stadt Wuhan aufgetreten. In China liegt die Zahl nachgewiesener Infektionen den Behörden zufolge derzeit bei rund 900. Mehr als 25 der Patienten sind gestorben, meist ältere Menschen mit Vorerkrankungen. Nachweise wurden auch aus Ländern wie Thailand, Singapur und Taiwan gemeldet. Am Freitag war in der schwer betroffenen chinesischen Provinz Hubei die Bewegungsfreiheit der Menschen stark eingeschränkt. Nah- und Fernverkehr wurden gestoppt, Ausfallstraßen gesperrt. Zudem sollen Schutzmasken getragen werden. dpa

