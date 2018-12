Cosby geht in Berufung

Norristown.Nach der Verurteilung von Ex-Schauspieler und -Comedian Bill Cosby (81, Bild) wegen sexueller Nötigung in drei Fällen haben seine Anwälte das geplante Berufungsverfahren begonnen. In einem acht Seiten langen Schreiben an das Gericht im US-Staat Pennsylvania führen sie fast ein Dutzend Gründe an, warum der Prozess vom September ihrer Ansicht nach fehlerhaft war. Unter anderem sei Richter Steven O’Neill in dem Verfahren befangen gewesen.

Der 81 Jahre alte Cosby sitzt seit seiner Verurteilung im Gefängnis. Er muss eine Strafe von mindestens drei und höchstens zehn Jahren Haft absitzen. Seine Anwälte hatten vergangene Woche parallel beantragt, dass Cosby das Gefängnis gegen Kaution verlassen darf, während das Berufungsverfahren geprüft wird. Mehr als 60 Frauen hatten Cosby sexuelle Übergriffe unterschiedlicher Art vorgeworfen. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018