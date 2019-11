Los Angeles.Der 25. Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ soll sein letzter Auftritt in der Rolle sein: Daniel Craig will als James Bond aufhören. „Ja, das war’s“, bestätigte der britische Schauspieler bei einem Auftritt in einer US-Show. Im Oktober endeten die Dreharbeiten zum neuen Film, der im April 2020 in die Kinos kommen soll. 2017 hatte Craig jedoch schon einmal angekündigt, als Bond aufhören zu wollen. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.11.2019