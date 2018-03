Dank Spritze und Skalpell

Anzeige

Berlin.Vivien Tatham kommt aus Deutschland, studiert in New York und ist eine ganz normale „Influencerin“ – also eine Frau, die in den sozialen Medien besonders viele Leute erreicht. Unter dem Namen „iamvivientatham“ zeigt die 24-Jährige mit langen flachsblonden Haaren und dunklen Augenbrauen auf Instagram ihre Outfits, ihre Reisen oder ihr Essen. Doch dazwischen findet sich ein eher ungewöhnlicher Beitrag: Unter dem Hashtag #lippenunterspritzung hat sie ein Selfie von sich gepostet, in dem sie ihre fülliger aufgespritzten Lippen zeigt.

Tatham dürfte nicht die einzige Influencerin sein, die einen Schönheitseingriff vorgenommen hat – doch sie ist eine der wenigen, die darüber sprechen. Soziale Medien erhöhen den Druck, gut aussehen zu wollen, wie die Psychologin Ada Borkenhagen aus Berlin sagt. Für manche reichen Schminke oder Filter da nicht aus. „Ich denke, dass die sozialen Netzwerke, insbesondere Instagram, schon einen Einfluss auf die Anzahl von Schönheitsoperationen haben“, sagt Borkenhagen.

„Ich kenne einige, die sich ihre Lippen, Nase oder Brüste haben machen lassen, und ich finde, das ist total in Ordnung“, sagt Tatham. „Was mich stört, ist, dass viele Leute nicht dazu stehen und so tun, als wäre alles natürlich.“