Norristown.Belästigung, Nötigung, sogar Vergewaltigung: Mehr als 60 Frauen haben in den vergangenen Jahren Anschuldigungen gegen Bill Cosby erhoben. Einige von ihnen sitzen im Saal A des Gerichts in Norristown im US-Bundesstaat Pennsylvania, als am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) das Urteil gegen den Entertainer verkündet wird. Schuldig der schweren sexuellen Nötigung, in allen drei Anklagepunkten. „Das ist nicht nur ein Sieg für alle von uns 62 öffentlich bekannte Cosby-Opfer“, sagt Lili Bernard danach der „New York Times“. „Es ist auch ein Sieg für alle Frauen und alle Opfer sexueller Übergriffe.“

Zwar sind die meisten der Vorwürfe gegen Cosby strafrechtlich bereits verjährt, die Wirkung des Urteils geht aber weit über diesen einen Fall hinaus. Auch wenn das Verfahren lange vor Aufkommen der #MeToo-Bewegung gegen sexuelle Belästigung von Frauen im vergangenen Jahr gestartet wurde, sehen die Vertreter der Bewegung es als ihren ersten großen Sieg an.

Amerikas einstiger Vorzeige-Fernsehpapa ist zum verurteilten Sexualstraftäter hinabgesunken. „Cosby ist schuldig. Es tut mir leid, wenn ihr eine Lüge geliebt habt“, schreibt Schauspielerin Rose McGowan, die mit ihren öffentlichen Anschuldigungen gegen Hollywood-Produzent Harvey Weinstein die #MeToo-Bewegung mit ins Rollen brachte, beim Kurznachrichtendienst Twitter. „Danke, Gesellschaft, dass du aufgewacht bist.“