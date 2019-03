Das Glück wohnt in Finnland

Glücksgrund: finnische Landschaft mit Polarlichtern (hier in Lappland). © dpa

Helsinki.Finnland hat es in einem UN-Ranking zum zweiten Mal in Folge zum glücklichsten Land der Welt gebracht, Deutschland ist dieses Jahr von Platz 15 auf Platz 17 abgerutscht. Das besagt der neue Weltglücksreport, der gestern publiziert wurde. Generell geht es in Skandinavien den Menschen besonders gut, wie der am „Weltglückstag“ bei den Vereinten Nationen in New York veröffentlichte Bericht zeigt: Dänemark rangiert auf Platz zwei, gefolgt von Norwegen und Island. Die USA landen auf Platz 19. Am unglücklichsten sind die Menschen im Südsudan und in Afghanistan.

Der Glücksreport basiert auf Umfragen, die im Laufe von drei Jahren erstellt wurden, und vergleicht 156 Länder. Die Bürger wurden gefragt, wie glücklich sie sich fühlen. Zudem wurden Faktoren wie Bruttoinlandsprodukt oder Lebenserwartung berücksichtigt. Diesmal konzentriert sich der Bericht auch auf das „Glück in der Gemeinschaft“. „Wie Gemeinschaften am Arbeitsplatz, in Stadtteilen, Schulen oder sozialen Medien interagieren, hat tiefgreifende Auswirkungen auf das Glück der Welt“, sagte einer der Mitherausgeber des Berichts, John Helliwell von der University of British Columbia.

Eines der Wörter, die die Finnen am besten beschreiben, ist „Sisu“. Das lässt sich am ehesten mit „Beharrlichkeit“ übersetzen, mit der die Finnen unter anderem ihr raues Klima meistern, sagt Sozialpsychologin Jennifer De Paola von der Universität in Helsinki. Das finnische Glück fuße zudem auf sozialer Sicherheit und den Möglichkeiten, sich selbst stets neu erfinden zu können. dpa

